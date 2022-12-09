Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала подборку фото, как выглядела 5 лет назад.

Так, сначала в ролике Дашу можно увидеть еще совсем юной, она выглядит обычной рядовой девушкой, но уже можно заметить, что она весьма амбициозна. Девушка запечатлена в разных образах и локациях, без пафоса, гламура и "накачанных" губ. А затем для сравнения она показала более современные фото, на которых она здорово похорошела, повзрослела и стала более женственной. И именно такой ее помнят зрители сезона "Холостяка", в котором она победила.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Без комментариев. Не зря говорят, что женщина с возрастом становится еще лучше". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Походу сила в губах", "Ваша сила и большое будущее в том, что вы не боитесь показать себя разной. Считаю и не зря на вас "ставила" в Холостяке", "У женщин с возрастом просто появляются средства выглядеть лучше", "Очаровательная", "Красотка", "Женщины с годами только хорошеют", "Красавица", "Женщина с губками стала лучше!", "Совсем другая! И хороша на всех фото", "Какая вы невероятная и очаровательная девушка. В любом возрасте, вы восхитительны".

Напомним, "Спасибо, что мы вместе": экс-жена Потапа Горовая удивила неожиданным признанием о Дорофеевой.

Как сообщала Politeka "Моя красавица": Горбунов на глазах у всех нежно обратился к Кате Осадчей, фото.

Также Politeka писала, что "Две легенды": Данилко в образе Сердючки повеселил украинцев архивным фото с "мамой".