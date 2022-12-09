Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась кадром из будущего клипа, а в подписи к нему рассказала о неприятности, которая у нее произошла и попросила о поддержке.
На новой фотографии Злата запечатлена в локации съемок клипа – на заснеженной улице с деревьями. Перед камерой она появилась в элегантном образе – белой рубашке с клетчатым галстуком и черном пиджаке. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж, она пронзительно смотрит в объектив.
В подписи к публикации расстроенная Огневич рассказала, что из-за технических причин она вынуждена перенести премьеру своего клипа. "Песня, которая должна была выйти завтра, но по техническим причинам она выйдет 14 декабря. Я вижу, как вы ее ждете… Более 500 000 просмотров в сутки и тысячи ваших сообщений и комментариев. Я разбита и расстроена. Надеюсь на вашу поддержку и понимание… Завтра мы готовим вам новые кадры из клипа", - поделилась Злата.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, оставляя ей теплые слова поддержки.
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