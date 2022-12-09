Картофель – фактически незаменимый продукт для приготовления множества блюд в доме каждого украинца, однако есть и свои нюансы его приготовления.

Большинство блюд с картофелем знакомы каждому украинцу, ведь продукт фактически универсален в своем приготовлении. Тем не менее, сочетать его можно не со всеми продуктами, ведь вреда от продукта может быть даже больше ожидаемого.

Оказывается, не все продукты, которые мы привыкли комбинировать между собой, могут составить отличную комбинацию для вашего рациона. В особенности, сочетания картофеля с рядом продуктов, которое через некоторое время может оставить от трапезы определенные последствия.

Обогащенность полезными веществами и минералами делает картофель довольно сложным продуктом для пищеварения. Соответственно, готовить его следует с продуктами, которые не будут нагружать желудок, его процесс пищеварения.

В первую очередь речь идет о жирном или жареном мясе, которое часто подается с достаточно калорийными соусами. Картофель, мясо и соус – хоть и привычное, но крайне губительное сочетание, называемое «калорийной бомбой».

Сливочное масло также плохо сочетается с продуктом. Речь идет не только о существенном увеличении калорий, но и о значительном повышении уровня сахара в крови.

Не следует сочетать картофель также с продуктами, имеющими высокую калорийность, иначе ощущение переедания даже от малой порции не избежать.

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