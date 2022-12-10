Ученые пояснили, что перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне представило доклад, в котором говорится о вреде для человеческого организма из-за микроскопических частиц в антипригарной посуде.
Такие частицы имеются водостойкой одежде и пятностойких коврах, они могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак.
Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Но это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами.
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В ходе исследований было выяснено, что оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, способствует бесплодию. Также кислота оказывает влияние на щитовидную железу, гормоны и приводит к воспалению кишечника.
Отметим, старая посуда причиняет вред даже после того, как ее выбросили. Ведь она опасна для экологии, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.
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