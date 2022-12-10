Микроскопические частицы, которые находятся в антипригарной посуде, могут попасть в организм человека вместе с едой.

Ученые пояснили, что перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне представило доклад, в котором говорится о вреде для человеческого организма из-за микроскопических частиц в антипригарной посуде.

Такие частицы имеются водостойкой одежде и пятностойких коврах, они могут попасть в человеческий организм с едой и вызвать рак.

Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Но это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами.

В ходе исследований было выяснено, что оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, способствует бесплодию. Также кислота оказывает влияние на щитовидную железу, гормоны и приводит к воспалению кишечника.

Отметим, старая посуда причиняет вред даже после того, как ее выбросили. Ведь она опасна для экологии, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.