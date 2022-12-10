Известная певица Злата Огневич рассказала о том, как сложно ей представить новую композицию.

Известная украинская исполнительница Злата Огневич старается всячески поддерживать связь с поклонниками и активно общается с ними в сети. Как и у многих других артистов, творчество Златы сосредоточено вокруг военной темы и ее последствий.

Артистка недавно выпустила эмоциональную композицию, посвященную теме потери близкого человека. Эта песня далась артистке очень непросто, она также раскрыла некоторые детали из своей жизни.

«Спасибо за такую вашу активность и репосты. За сутки более полмиллиона просмотров и тысячи комментариев и сообщений. Эта песня была написана сквозь слезы, она особенная для меня.

Для меня сегодня был еще один удар. За десять часов до премьеры я узнала, что премьеры завтра не будет. На цифровых площадках произошел сбой и перенос релиза по техническим причинам на 14 января. Я расстроена, вы даже не представляете как» - делится Злата.

Также артистка поделилась кадром из будущего клипа, а в подписи к нему рассказала о неприятности, которая у нее произошла и попросила о поддержке.

На новой фотографии Злата запечатлена в локации съемок клипа – на заснеженной улице с деревьями.

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