Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила забавное видео со своими нескромными танцами.

Как видно, на новом видео Мишель появилась со своей подругой, она включает камеру, и они начинают игриво танцевать с элементами тверка. Перед камерой певица появилась в соблазнительном велюровом костюмчике черного цвета и свободного кроя. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Андраде написала: "EXCUSE ME, но этот велюровый костюм просто огонь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее с подружкой комплиментами: "Excuse me, но любой велюровый костюм проигрывает маечке без лифчика", "Пантеры", "А я тоже так умею", "Смуглая в моем вкусе", "Какая красота", "Я кайфую от этого видео", "Куколка!", "Мои сладкие", "Жалко, не одинаково одеты", "Это поджог", "Вы хорошенькие и без костюма", "Какие милые девушки", "Красотка", "Хорошо костюмчик сидит".

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