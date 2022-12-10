Популярный шеф-повар, ресторатор и блогер колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, который много лет был главным судьей шоу "Мастер Шеф", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил необычное фото и рассказал, чем его поразили украинцы.

Как видно, на новой фотографии Эктор запечатлен, сидя на полу в темной комнате с фонариком и книгой в руках. Перед камерой он появился в теплой одежде, с шапкой на голове и укутавшись в теплое одеяло. Похоже, ресторатора, как и миллионы украинцев, тоже задела проблема отключения света и тепла.

В подписи к публикации Хименес-Браво восхитился украинскому народу и тому, как население подготовилось к зиме. "Зима – это то, что осталось. Перетерпеть, адаптироваться. Если выдержим зиму на туристических газовых плитках, генераторах, свечах и вязаных носках — уже выдержим все. На самом деле вы будете в шоке, но кажется украинский народ – один из самых подготовленных к потере энергетических ресурсов. Столько старлинков, генераторов, плиток, экофлоу и всего остального на руках у населения нет нигде. Это при том, что мы еще донатим. Это просто гордость. На чем вы готовите сейчас, когда нет света? Пишите ниже", - написал Эктор.

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