Популярная украинская гимнастка, Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая замужем за американским бизнесменом и помимо старших детей воспитывает маленькую дочь, рожденную во втором браке, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда спорта выложила архивное фото и сделала важное заявление.

Как видно, Лилия показала снимок, на котором она запечатлена много лет назад на рассвете своей спортивной карьеры. Здесь она еще совсем юная, в спортивном наряде и с пронзительным взглядом.

В подписи к публикации Подкопаева, которая живя в Америке всячески поддерживает Украину и принимает участие в благотворительных инициативах, сделала заявление. В частности, олимпийская чемпионка призвала мировой спорт не допускать ни к каким соревнованиям россиян.

"Мы не можем допустить разрешения России участвовать в любой спортивной деятельности в Мире после того, как они убили 184 украинских спортсмена. Приглашать их означает поддерживать войну и преступления, совершенные россиянами. Спорт не должен быть вне политики, вне смертей людей и разрушения Украины", - написала Лилия.

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