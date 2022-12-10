Известный украинский дизайнер Андре Тан сделал подборку образов, в которых можно стильно встретить Новый год.

На своей странице в Instagram модельер рассказал о хитах новогодней вечеринки 2023.

"Кролик любит тех, кто готовится к нему заранее. Наступающий 2023 год — Черного Водяного Кролика. Именно это описание лучше всего передает главные цвета праздника: черный и темно-синий", — пишет Андре Тан.

Акуальными будут образы в темных цветах. Черный — не только вечная классика, но и флёр таинственности и загадки. Образ femme fatale идеально подчеркнут платья из бархата или асимметрия. Цвет настолько классичен, насколько и пластичен в использовании. Можно уверенно отходить от концепции “маленького черного платья”, играя с новыми фасонами. Обратите внимание на смелые тренды: перья, блестки и сетку.

Кроме того, по словам дизайнера, жемчужно-белые и желтые цвета в 2023 будут считаться “счастливыми”. Игривым акцентом к образу станет подол из бахромы. Также интересным вариантом станут элементы с перьями в этих оттенках.

"⭐️ Независимые этюды в синих тонах. Синий ассоциируется с тягой к приключениям и независимостью. Встретить этот Новый год в синем брючном костюме — залог уверенности в себе. Кстати, такой образ чудесно сочетается с золотыми, желтыми и жемчужными украшениями. ⭐️ Спокойствие и взвешенность — голубой. Очень актуальное желание для многих из нас — спокойный 2023 год. Присмотритесь к небесным оттенкам. Менее яркий чем предыдущие цвета, голубой подойдёт любительницам платьев из шелка и бархата. Это, кстати, тоже один из “удачных цветов” предстоящего года", — советует Андре Тан.

И не забывайте о главных хитярах новогодних вечеринок: плиссированных юбках, ассиметричных платьях, бархате, блесках и перьях.

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