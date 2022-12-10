Модель и блогер, "Мисс Украина Вселенная 2021" и участница шоу "Холостяк" Анна Неплях, которая была жертвой домашнего насилия, сделала важное заявление.

Накануне звезда впервые откровенно рассказала, как попала в ситуацию домашнего насилия около 5 лет назад. Ее парень злоупотреблял алкоголем, обижал и избивал ее. Рассталась пара в отделении полиции, потому что Анна больше не выдержала. Неплях долго отходила от этих отношений и работала с психотерапевтом и только со временем смогла отпустить ситуацию.

В этот раз на своей странице в Instagram модель напомнила, что с 25 ноября по 10 декабря проходит международная акция «16 дней против насилия», призванная привлечь внимание к глобальным проблемам, связанным с преодолением всех форм гендерно обусловленного насилия, в частности насилия в семьях.

"Я на своем опыте, к сожалению, знаю, что такое домашнее насилие и призываю как можно скорее выйти из этих отношений", - подчеркнула Анна Неплях и поделилась чек-листом, который поможет понять, в каких отношениях вы находитесь.

В здоровых отношениях на все вопросы ответы будут положительными, ответ "нет" — повод задуматься и обратиться за помощью:

Ты чувствуешь себя безопасно, спокойно и счастливо?

Ты можешь свободно выражать свое мнение?

Твои границы и твое личное пространство уважают?

Ты можешь свободно выбирать работу, свой внешний вид, досуг, друзей и подруг?

Ты можешь развиваться и удовлетворять свои потребности?

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