32-летний Алекс Топольский родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США и построил свой бизнес, связанный с недвижимостью.
В интервью своему давнему другу и куму Славе Демину предприниматель поделился интересными фактами о себе. Съемки шоу "Холостяк" длились три месяца и, по словам Алекса, на проекте нет сценария.
"Это колоссальный бюджет. 250 человек на съемочной площадке, классная профессиональная команда. Перед тем как подписать контракт, я спросил, будет ли сценарий. Я выбираю девушек, нет никаких сценариев. Это реалити: чувства или есть, или их нет", — заявил Топольский
Бизнесмен также рассекретил, как сократились его доходы в Штатах. Ранее у себя в Instagram Алекс рассказывал, что сейчас он работает в трех направлениях: недвижимость, виртуальные помощники, Phonetized.
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"Чтобы комфортно жить семье из трех человек в Лос-Анджелесе нужно 4000 долларов. Мне нужно от 5000 долларов и больше для жизни в месяц", - отметил Топольский и добавил, что до ковида он зарабатывал 60 тысяч долларов чистыми в месяц, а после ковида бизнес пострадал, поэтому сейчас его заработок сократился в 2,5 раза.
Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.
Как сообщала Politeka, "Холостяк" Топольский после премьеры откровенно рассказал о любви и отношениях.
Также Politeka писала, "Холостяк" Топольский после премьеры шоу удивил новым откровением.