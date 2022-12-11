Всемирно известная актриса, певица и бизнес-леди Дженнифер Лопес каждый день показывает в сети, как проходят ее съемки для модного глянца, как она готовится к новым съемкам и чем намерена заниматься еще. Также Дженнифер не забывает напоминать о своем бренде косметики.

По словам Лопес, она знает много секретов красоты с детства и ее всегда учили заботиться о своей коже. Ведь до 25 человек выглядит так, как решила природа, а после – так, как сотворил он себя сам, считает артистка.

Именно поэтому Дженнифер рассказывает в Инстаграм нередко о правилах ухода за собой, в особенности за кожей лица – увлажняющие маски, питательные кремы, скрабы и многое другое помогает быть в форме.

Как видно на новых кадрах, Лопес есть чем похвастаться: «Какая королева; скучал по этим глазам; она свежеет в новом браке; Джен почему ты не улыбаешься?; хочу видеть больше радости; чего-то сейчас не хватает».

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Перед грядущей премьерой очередной комедии Лопес решила похвастаться коротким отрывком из киноленты, чтобы привлечь внимание к себе и фигуре.

«Переворачиваем традиции с ног на голову с 💥! Премьера #ShotgunWeddingMovie состоится 27 января» - поделилась Дженнифер под коротким роликом.

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