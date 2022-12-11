Шэрон Стоун является известной голливудской актрисой и активисткой, которая часто делится в сети своими различными увлечениями. К примеру, Шэрон обожает рисовать, занялась конным спортом и увлеклась тренировками для похудения.

Несмотря на ряд проблем со здоровьем и очередную операцию по удалению миомы, Стоун продолжает показывать в Инстаграм смелые фото и видео. На них Шэрон блистает так, как и прежде.

Актриса недавно показала, как стареет изящно и без всяких уколов красоты. И надев очки, она ничуть не хуже выглядит, а даже привлекательнее с ее короткой стрижкой.

В новом ролике Стоун получила массу комплиментов: «Никому очки так не идут, как ей; это лучший образ, молодец; улыбается, как девочка; я восхищаюсь твоей красотой; безумно нравится» - пишут в сети.

А недавно она рассказала о необходимости проведения операции, которая поможет избавиться от опухоли.

После этого Шэрон написала короткое обращение и подметила, что какое-то время ее на связи не будет. Как можно заметить сейчас, артистка борется за здоровье, но продолжает показывать стильные образы на последних кадрах.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.