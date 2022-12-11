Артистка нередко общается с поклонниками, говорит о личном или же интригует кадрами с концертов. При этом больше всего украинцы реагируют на фото с Надей без постановок. Сама звезда перед концертами стала показывать забавные моменты.
Когда за окном мороз и очень холодно в целом, Надя взяла за привычку смешить сеть своей реакцией на погодные условия.
В особенности Надя не любит холод в помещениях, показывая, какими утомляющими иногда могут быть моменты перед выступлениями. С маской на лице и за столиком артистка насмешила видом:
«Всем хорошего настроения. На улице очень тепло и комфортно» - не без сарказма подметила Надя, показывая температуру -9».
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Каменских взволновала романтичной песнью, но вызвала недоумение украинцев: "В украинском языке нет..."
Надеялся, не придется: Потап, с которым разорвала сотрудничество экс-жена, заявил о своем решении
Был вместе с отцом: при очень загадочных обстоятельствах исчез 12-летний Дамир
"Это вынужденный шаг": Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость
Ранее Надя решила в своем Инстаграм поделится самыми интересными комментариями.
"Хватит их обеспечивать) сначала Дантес теперь этот) найди нормального мужика)", "Песня офигенная, ситуация говно", "Комменты от истинных украинцев", "Мне еще понравился комментарий о том, что Вове подходит новый имидж", "Как бы ни эта ситуация я бы не узнала кто такая Даша Кацурина. Даша топ".
Напомним, Дорофеева с новым бойфрендом записали новую песню о своей любви, украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику