Украинская певица Надя Дорофеева продолжает делиться в Инстаграм новыми фото и видео, часто впечатляя живыми и честными фото.

Артистка нередко общается с поклонниками, говорит о личном или же интригует кадрами с концертов. При этом больше всего украинцы реагируют на фото с Надей без постановок. Сама звезда перед концертами стала показывать забавные моменты.

Когда за окном мороз и очень холодно в целом, Надя взяла за привычку смешить сеть своей реакцией на погодные условия.

В особенности Надя не любит холод в помещениях, показывая, какими утомляющими иногда могут быть моменты перед выступлениями. С маской на лице и за столиком артистка насмешила видом:

«Всем хорошего настроения. На улице очень тепло и комфортно» - не без сарказма подметила Надя, показывая температуру -9».

Ранее Надя решила в своем Инстаграм поделится самыми интересными комментариями.

"Хватит их обеспечивать) сначала Дантес теперь этот) найди нормального мужика)", "Песня офигенная, ситуация говно", "Комменты от истинных украинцев", "Мне еще понравился комментарий о том, что Вове подходит новый имидж", "Как бы ни эта ситуация я бы не узнала кто такая Даша Кацурина. Даша топ".

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А еще Politeka сообщала, что Дорофеева и Кацурин спели о своих отношениях, но нарвались на критику