Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая развелась с Владимиром Дантесом. В это же время развелись их друзья - Миша и Даша Куцурины. После этого Надя начала отношения с Михаилом, после чего Владимир перестал с ним общаться. Но в конечном итоге Дантес тоже решил начать отношения с бывшей женой экс-друга Дашей.

Теперь же Надя представила с Мишей новую песню о своей любви. Фрагмент композиции опубликовало "ЖВЛ" в своем Инстаграм.

"Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин представили композицию «Чтобы не было», над которой работали вместе", - было написано в публикации.

Украинцы не оценили композиции, начав активно обсуждать ее:

"Мною не воспринимается...", "Кринж, дно", "Дно, как она может петь сейчас о совести??? Серьезно??? Не верю ей больше, разбила мое сердце!!!", "А с Дантесом даже песни не записала, а этого пихает уже везде(", "Как-то противно", "Это мое личное впечатление, раньше Надя мне нравилась, как-то она более искренняя была. Пока очень заняла.... Гонор какой-то от нее веет...".

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