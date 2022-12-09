В комментариях к фрагменту клипа, опубликованному в Instagram, фолловеры в очередной раз захейтили Надю Дорофееву.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева выпустила совместный трек со своим новым бойфрендом, киевским ресторатором Михаилом Кацуриным. Таким образом они рассказали о своих отношениях в общей песне "Щоб не було". Песня и клип к ней появились на YouTube-канале Дорофеевой.

"Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", — отметила Надя Дорофеева.

Михаил Кацурин оставил под постом Дорофеевой о выходе трека в Instagram трогательный комментарий: "Любовь моя. Какой кайф с тобой песни писать и жизнь жить".

"Коли ми з тобою зустрілися / Все зрозуміли наші серця / І як би всі там не бісилися / Час все розставить по місцях / Скільки би бруду не лилося / Скільки б брехні не писалося / Я знаю – я не помилилася / Я знаю – ми не помилилися / Щоб не зійти з розуму / Маємо бути разом ми / Ми мов ті квіти серед зими / Не зрозуміли як вижили", – исполняют певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин.

В комментариях к фрагменту клипа, опубликованному в Instagram, фолловеры в очередной раз захейтили Дорофееву.

"Дантес хоть пел, а Миша просто свистит", "Я ждала дуэта с Дантесом, возможно теперь вчетвером хотя бы споете", "Особенно для Дантеса этот год тяжелый", "Одним словом, Спектакль", "Надя супер. А вот певец и музыкант из этого парня никакой. Такое ощущение что хочет из штанов выпрыгнуть стать знаменитым.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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