Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала необычную акцию от ведущих телемарафона.

Как видно в ролике, в студии собрались ведущие телемарафона, которые с начала полномасштабной войны объединились и вели новости, информируя население. Здесь и Соломия Витвицкая, и Алла Мазур, и Елена Фроляк, и Олег Панюта и другие. Рядом с ними в студии уже стоит наряженная елочка. Как видно на видео, ведущие решили вместе спеть "Червону калину".

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Держим информационный фронт. Ведущие марафона "Единые новости" собрались вместе".

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео на странице телеведущей: "Какие у нас красивые и наполненные светом и теплом люди. Вы невероятны, мы так привыкли к вашим лицам, что ежедневно видим и слышим с экранов и в радиоэфире. Спасибо, что помогаете держаться", "Наши ведущие лучшие", "Слава Украине! Супер ведущие! Спасибо вам, вы на своем фронте!", "Наши родные! Гордимся Вами", "Браво", "Живу в Америке, смотрю каждый ваш выпуск. Спасибо", "Вы лучшие, спасибо за вашу работу, вы реально помогали в начале войны. Желаю всем здоровья, любви, очень хочется, чтобы вы сказали "война закончилась".

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