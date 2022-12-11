Ведущая новости на телеканале "1+1" Алла Мазур показала, что делают она и ее коллеги в перерыве между эфирами.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала неожиданные кадры из закулисья съемок, на которых засветились ее коллеги с разных телеканалов, среди которых и Соломия Витвицкая. Ведущие вместе исполнили "Ой у лузі червона калина...".

"Что делают ведущие новостей в перерыве между эфирами?) Немного телевизионного закулись вам 📹🖥📡 Редкий момент, когда ведущие телевизионного марафона с разных каналов собрались вместе: чтобы поздравить всех с наступающим новым годом. Годом, который должен принести Украине ПОБЕДУ! Ну а такая родная песня – родилась сама собой… 💙💛💙💛", — написала Алла Мазур под видео.

Украинцы в комментариях поддержали ведущую: "Вы невероятны! Спасибо вам! ❤️", "Супер! Браво 👏👏👏До мурашек 😢 Спасибо", "Освещайте все... Продолжайте быть голосом, который слышно среди тумана, вы рупор веры, правды, надежды. мы с Вами", "класс! Для поднятия духа очень необходимо!".

Ранее Алла Мазур показала видео, как ведут себя украинцы, когда в магазине внезапно исчезает свет.

"Свет исчез врасплох. Но - никакой суеты, ни паники, ни ажиотажа. Те, кто дошел до кассы - спокойно стоят в очередях. Кто еще не нашел свой товар - вспомнили о фонариках в мобилках. Все доброжелательно и с уважением друг к другу" , – порадовалась звезда цивилизованности украинцев.

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.