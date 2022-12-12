Популярный украинский телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, который стал одним из ведущих "Сніданку на 1+1", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил неожиданное фото, сделанное на киевском вокзале.

Как видно, на новой фотографии Юрий запечатлен возле информационного табло вокзала с расписанием поездов. Символично, что один из поездов направляется в недавно освобожденный ВСУ Херсон. Перед камерой артист появился в черном спортивном наряде с кепкой на голове.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Уже совсем скоро, благодаря нашим героическим ВСУ, поезда из Киева направятся в освобожденные от российских оккупантов украинские города! Пока первая ласточка – Херсон! Продолжение следует!".

Украинцы тут же принялись комментировать новую публикацию Юрия: "Первая ласточка то есть, но в огороде так бомбят", "Сколько раз Киев-Бердянск возил нас на море", "Верим, ждем", "Заезжайте к нам в Херсон", "Как оптимистично!".

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