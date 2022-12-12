Бывший муж известной певицы с украинскими корнями Ани Лорак, турок по национальности Мурат Налчаджиоглу опубликовал в своем Instagram видео, в котором ответил на вопрос, почему он остается жить и работать в Украине.
В отличии о своей популярной экс-жены Ани Лорак, которая даже с полномасштабной войной не прекратила деятельность в россии и молчит о происходящем, Мурат заявил, что любит Украину и не собирается убегать из страны при первых же трудностях.
"Очень много людей спрашивают меня, и близкие люди, и родственники, друзья. Я им отвечаю: а где я должен быть? Есть у нас слова в нашей национальности, в нашей религии по поводу, где ты должен быть. У нас говорят так: твоя Родина – где ты родился, где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь по-честному. Я чувствую себя здесь таким человеком. Это не потому, что меня все знают здесь, или я чем-то занимаюсь здесь, а потому, что я люблю эту страну. Поэтому я здесь", - честно рассказал Мурат.
Украинцы в комментариях к видео выразили свою благодарность экс-мужу Лорак за его позицию и помощь.
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