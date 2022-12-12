Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивил фолловеров милым селфи в машине и рассказал о воспитании сына-подростка.

Как известно, Слава еще до войны развелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет брака. При этом у пары в браке родился сын Влад, которого теперь вместе воспитывают разведенные родители. Так, и в этот раз шоумен рассказал о воспитании сына, который уже подросток, и с которым он старается проводить как можно больше времени, сохраняя теплые отношения с его матерью.

"Мужчины не плачут? Бред! Я всегда говорю сыну, что слезы – это не слабость, а эмоции. И не понимаю тех мужчин, которые сыну говорят: "Не плачь! Ты мужик". И что, что он мужик? По такой логике можно сказать: "Не смейся! Ты не клоун"! А потом вырастают люди, которые во взрослой жизни боятся проявить свои эмоции из-за навязанных в детстве комплексов. Плачь, радуйся, улыбайся, грусти! Не держи в себе эмоции. Особенно в такое время. Соглашаетесь?", - написал Демин в своем посте и вызвал бурную дискуссию в комментариях.

Напомним, Звезда "Женского квартала" Сопонару показала своего бойфренда-иностранца: редкое фото парочки.

Как сообщала Politeka, Конфуз случился с кумой Дзидзьо Цибульской перед выходом на сцену: "Забыла нижнее...".

Также Politeka писала, что Экс-жена Потапа после очередного разрыва со звездой показала самых родных людей: фото.