Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая недавно возобновила съемки своего тревел-шоу и ездит по украинским городам, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео, на котором показала теплую встречу за границей.

Как видно, Леся гуляет по заснеженному городу и встречает толпу украинцев, с которыми соответственно здоровается словами "Слава Україні". Телезвезда не указала, что это за город, но уточнила, что за границей. Судя по кадрам, встреча прошла в очень теплой атмосфере, Леся много фотографировалась, общалась и обнималась.

В подписи к публикации Никитюк написала: "Украинцы за границей – это одна семья". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию телезвезды: "Как это круто и искренне. Тоже хочу обняться с вами", "Леся, вы не представляете, как это важно, важно для нас – украинок, которые вынуждены жить в чужой стране", "Хочется побольше таких встреч", "Плачу, очень чувственное видео, о нас всех", "Леся, ты любовь", "Леся, вы красива душой! Вы самая лучшая!", "Наша любимка! Мы очень скучаем", "Леся, вы супер! Ваш позитив чувствуется через экран".

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