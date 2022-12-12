Популярная украинская блогерша и одна из самых ярких участниц шоу "Холостяк" Юлия Бельченко, которая на проекте получила милое прозвище "Зайка", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила неожиданные кадры из новой фотосессии, в которую показала свою обновку.
Как оказалось, Юля решила показать поклонникам новые ботинки, которые назвала тапками, и спросила, стоит ли ей покупать. Для этого девушка устроила целую фотосессию с головокружительными позами. Перед камерой она появилась в потрепанных укороченных джинсах и свободной серой майке. Этот наряд подчеркнул стройную фигруру и создал немного дерзкий образ для блогерши. Звершают его те самые необычные ботинки со змеинным принтом.
В подписи к публикации Бельченко написала: "Новые тапки. Вопрос: оставлять или вернуть?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию "Зайки": "Вернуть, нога будто 43 размера", "Не понимаю такой моды, мне очень смешны", "Вернуть", "Не нравятся", "Уже не знаешь, как вывернуться", "Вернуть 100%", "Это про ботинки или обнажение?", "Вернуть!", "Честно, не очень, нога как 45 размера и принт так себе", "Нога, кажется, метр в длину", "Фотки огонь, красотка", "Фотки супер! Но сапожки so so", "Очень стильно смотрится. Юля, ты богиня", "Мне такие не нравятся. Но поступайте так, как нравится вам", "Оставь".
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