На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что ВСУ отразили очередной штурм россиян наших позиций у Бахмута. Также украинские защитники ударом Himars уничтожили базу оккупантов в Мелитополе, там по меньшей мере 200 погибших (видео 3).

Маричка Падалко отметила, что Укроборонпром анонсирует ударный дрон, который может лететь 1000 км, но в отличие от иранских дронов-камикадзе наш будет возвращаться домой. Сейчас продолжаются финальные испытания.

Одесса понемногу заживляется после последней атаки на свою инфраструктуру дронов-камикадзе. По состоянию на вечер 11 декабря без света оставалось 300 тысяч абонентов, а днем ​​ранее в темноте было полтора миллиона.



Также Маричка Падалко показала видео, в котором жительница Высокополья (этот населенный пункт в Херсонской области освободили одним из первых во время контрнаступления) рассказала об ужасах российской оккупации.

Также звезда "1+1" сделала подборку новых бредней россиян:

"Россиянин решил в прямом эфире немецкого телевидения показать свой «интеллект», «воспитанность» и «уважение к другим странам» (видео 5). Креатив по-русски: в Твери на новогоднюю елку повесили «Зеленского» и не только – (фото 6 ), 🤡цирк – в России это не только арена, но и вся страна (видео 7). В Луганске оккупанты решили «украсть» Тараса Шевченко и повесили табличку, что это российский поэт (фото 8)", — добавила ведущая.



Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.