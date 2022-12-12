В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала кадры со своего выступления в Далласе, где она исполнила "Червону руту", размахивая на сцене украинским флагом.

"Собираем в Америке энергию для Украины! Езжу по всему миру и заряжаю наших украинских активистов, которые еще с первого дня Майдана ежедневно собирают помощь Украине. Делаю это не только потому, что считаю это обязанностью. Это, прежде всего, зов моего сердца. Те качества, которые проявляют сегодня украинцы, вызывают больше, чем восхищение. Они вдохновляют на всю жизнь на наиболее альтруистические поступки ради других. Это - явление и талант украинцев. ❤️", - пишет Руслана Лыжичко под видео.

Певица поблагодарила всех, кто работал над организацией этого Рождественского вечера и подчеркнула, что все собранные средства будут направлены на приобретение мобильных энергетических систем для ВСУ. Кроме того, команда привезет с собой зимнюю одежду для наших защитников.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "Пересматриваю видео вчерашнего концерта, фотки с тобой и плачу😢Ты невероятная💛💙Спасибо за тепло из родной Украины", "Это было невероятно, спасибо за этот вечер! Вы такая хрупкая, но такая сильная и энергичная, вы особенная!".

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.