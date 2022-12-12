В этот раз на своих страницах в Instagram Григорий и Кристина поделились трогательными кадрами, как они вместе с Иваном, Дмитрием и Сашуней украшают елку дома.

"Нарядили нашу красавицу 🎄 Еще и свет появился - дети счастливы, а Сашуня просто не отходит от нее 🤶🏻 Включили фильм "Один дома". Хоть на миг отвлечем их от тревог и постоянного эмоционального напряжения", - похвастался глава семейства.

Жена Решетника также поделилась их рождественской атмосферой.

"Волшебные моменты с моими мальчиками 🎊🎄 Мы с детьми верим в чудеса ✨", - написала она под видео.

Украинцы в комментариях оценили приготовление Решетников к праздникам, но больше всех восхитил маленький Саша:

"Очень хорошая елка, Сашуня вообще супер))Ну и конечно Один дома, без него не обходится ни один новый год❤️";

"Мы тоже верим в чудеса и самую быструю победу❤️Сашуня просто чудо❤️😍";

"Просто невероятно.❤️ Так хочется Рождественско-новогоднего чуда, уюта и нашей Победы🙌";

"На Сашуню можно смотреть вечно😍";

"Как Вы могли жить без такого Сашуни!";

"Очень красиво украшено. А дети просто супер! И на Кристину можно смотреть и поднимать настроение".

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.