В этот раз на своих страницах в Instagram Григорий и Кристина поделились трогательными кадрами, как они вместе с Иваном, Дмитрием и Сашуней украшают елку дома.
"Нарядили нашу красавицу 🎄 Еще и свет появился - дети счастливы, а Сашуня просто не отходит от нее 🤶🏻 Включили фильм "Один дома". Хоть на миг отвлечем их от тревог и постоянного эмоционального напряжения", - похвастался глава семейства.
Жена Решетника также поделилась их рождественской атмосферой.
"Волшебные моменты с моими мальчиками 🎊🎄 Мы с детьми верим в чудеса ✨", - написала она под видео.
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Украинцы в комментариях оценили приготовление Решетников к праздникам, но больше всех восхитил маленький Саша:
"Очень хорошая елка, Сашуня вообще супер))Ну и конечно Один дома, без него не обходится ни один новый год❤️";
"Мы тоже верим в чудеса и самую быструю победу❤️Сашуня просто чудо❤️😍";
"Просто невероятно.❤️ Так хочется Рождественско-новогоднего чуда, уюта и нашей Победы🙌";
"На Сашуню можно смотреть вечно😍";
"Как Вы могли жить без такого Сашуни!";
"Очень красиво украшено. А дети просто супер! И на Кристину можно смотреть и поднимать настроение".
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.