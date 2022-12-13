Военный и ведущий Даниэль Салем разнервничался, когда Елена Кравец затронула тему, что когда-то у его дочери появится муж.

Так, в телепрограмме «Тихий вечер с Еленой Кравец» ведущая и звезда студии Квартал-95 спросила Салема, понимает ли он, что у его дочери Санта-Луны Даниловны Салем однажды появится муж.

"Нет! Санта-Луна святая! Она станет монахиней, и у нее никогда не будет парня!", - вскочил с места Салем.

"Ты не готов к этому? Куда ты? Садись, мы не закончили», - в шутку призвала Кравец уняться Даниэля.

Телеведущая пыталась убедить Салема, что Луна будет счастлива со своим избранником: «Ты понимаешь, что ты сейчас очень эгоистично ведешь себя?».

При этом Салем призвал Кравец остановиться: «Я молю тебя, я не хочу об этом думать сейчас! Нет».

«Правда, я даже сейчас не могу представить себе, как это будет… Если этот день придет, когда этот день придет, я надеюсь, что буду очень в глубоком сне. Я буду спать, как медведь в берлоге», - пошутил Салем.

Телеведущий также подчеркнул, что его главная задача – быть для дочери другом, к которому она всегда может прийти и сказать, что она влюбилась.

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