Так, в телепрограмме «Тихий вечер с Еленой Кравец» ведущая и звезда студии Квартал-95 спросила Салема, понимает ли он, что у его дочери Санта-Луны Даниловны Салем однажды появится муж.
"Нет! Санта-Луна святая! Она станет монахиней, и у нее никогда не будет парня!", - вскочил с места Салем.
"Ты не готов к этому? Куда ты? Садись, мы не закончили», - в шутку призвала Кравец уняться Даниэля.
Телеведущая пыталась убедить Салема, что Луна будет счастлива со своим избранником: «Ты понимаешь, что ты сейчас очень эгоистично ведешь себя?».
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При этом Салем призвал Кравец остановиться: «Я молю тебя, я не хочу об этом думать сейчас! Нет».
«Правда, я даже сейчас не могу представить себе, как это будет… Если этот день придет, когда этот день придет, я надеюсь, что буду очень в глубоком сне. Я буду спать, как медведь в берлоге», - пошутил Салем.
Телеведущий также подчеркнул, что его главная задача – быть для дочери другом, к которому она всегда может прийти и сказать, что она влюбилась.
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