На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що ЗСУ відбили черговий штурм росіян наших позицій біля Бахмута. Також українські захисники ударом Himars знищило базу окупантів в Мелітополі, там щонайменше 200 загиблих (відео 3).

Марічка Падалко відзначила, що Укроборонпром анонсує ударний дрон, який може летіти 1000 км, але на відміну від іранських дронів-камікадзе, наш повертатиметься додому. Зараз тривають фінальні випробування.

Одеса потроху заживлюється після останньої атаки на свою інфраструктуру дронів-камікадзе. Станом на вечір 11 грудня без світла залишалося 300 тисяч абонентів, а на день раніше в темряві було півтора мільойна.



Також Марічка Падалко показала відео, в якому мешканка Високопілля (цей населений пункт на Херсонщині звільнили одним з перших під час контрнаступу) розповіла про жахи російської окупації.

Також зірка "1+1" зробила добірку нових марень росіян:

"Росіянин вирішив в прямому ефірі німецького телебачення показати свій «інтелект», «вихованість» і «повагу до інших країн» (відео 5). Креатив по-російськи: в Твері на новорічну ялинку повісили «Зеленського» і не тільки – (фото 6), 🤡цирк – в росії це - не лише арена, а і вся країна (відео 7). В Луганську окупанти вирішили «вкрасти» Тараса Шевченка і повісили табличку, що це російський поет (фото 8)", — додала ведуча.



Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.