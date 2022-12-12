Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який став одним із ведучих "Сніданку на 1+1", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав несподіване фото на київському вокзалі.

Як видно, на новій фотографії Юрія знято біля інформаційного табло вокзалу з розкладом поїздів. Символічно, що один із поїздів прямує до нещодавно звільненого ЗСУ Херсона. Перед камерою артист з'явився у чорному спортивному вбранні із кепкою на голові.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Вже зовсім скоро, завдяки нашим героїчним ЗСУ, потяги з Києва попрямують у звільнені від російських окупантів українські міста! Поки що перша ластівка – Херсон! Далі буде!".

Українці відразу почали коментувати нову публікацію Юрія: "Перша ластівка тобто, але на городі так бомбять", "Скільки разів Київ-Бердянськ возив нас на море", "Віримо, чекаємо", "Заїжджайте до нас у Херсон", "Як оптимістично!".

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