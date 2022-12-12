Популярна українська співачка, телеведуча та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія, яка нещодавно народила другу дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала нове відео, на якому чуттєво виконує дуетну пісню про війну та українські міста.

У ролику Віра зображена на сцені "Квартал 95", вона у дуеті з Мишком Крупіним виконує зворушливу пісню про потерпілі від війни українські міста. Судячи з кадрів, глядачі в залі зворушилися до сліз, слухаючи цю композицію, як і люди в соцмережі, які залишили свої коментарі.

Сама Кекелія у підписі до публікації написала: "Ми ще заспіваємо у кожному місті. Дякую @mishakrupin1 за цю пісню і за таку нагоду заспівати її разом із тобою, думаючи про наш рідний Харків".

"Тільки українська співачка грузинського походження з чистим серцем душею і бездоганним голосом може так заспівати. Це неймовірно. Шикарний голос", "Крутяк, до сліз. , "Мурашки по тілу", "І в нашому місті!", "Люблю цей голос! Завжди проникає в саму душу А зараз звучить особливо пронизливо, коли ти не вдома, а твій будинок під вогнем. Болить", "Все це зараз відчувають всі українці!", "Як гарно".

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