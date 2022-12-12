12 декабря хореограф Андрей Дикий отмечает свое 44-летие. Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем благодаря проекту "Танці з зірками". С 2011 года пара счастлива в браке. Они воспитывают двух дочерей Диану (2012) и Полину (2018).

На своей странице в Instagram артистка поделилась яркими кадрами романтической фотосессии с любимым и поздравила его.

"Любимый, Дикий, мой Андрей Дикий, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Я люблю тебя безгранично❤️❤️❤️❤️ Будь всегда рядом 🥰🥰🥰🥰 и спасибо, что ты у нас есть, лучший папа и лучший мужчина. Рядом с тобой всегда спокойно, даже сейчас 🙏… Рядом с тобой всегда счастливо, даже сейчас 🙏…", - написала Лилия Ребрик.

К поздравлениям в комментариях присоединилась актриса Ольга Сумская: "Искренние поздравления, Андрей!❤️✋🏻Береги Боже! Самые волшебные, фантастические!❤️❤️".

Поклонники также поздравляют мужа Лилии Ребрик: "Даже тот, кто не совсем счастлив, глядя на эти фотографии, станет, хоть на непродолжительное время, счастливым. Красивые вы, влюбленные... Любо смотреть на вас. С именинником вас, Лилия. Пусть любовь ваша будет вечной", "С Днем Рождения 🥳❤️ Счастья и мирного неба 🙏🏻❤️ Обнимаю 🫂Все обязательно будет хорошо".

Лилия Ребрик много лет была звездой шоу "Утро с Украиной" на канале "Украина", пока он в июле не прекратил свое вещание. Позже она стала ведущей проекта "Утро дома" на телеканале "ДОМ", а теперь также ведет новую программу "Дождусь", где помогает встретиться людям, которых разлучила война.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.