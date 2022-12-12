Певец и продюсер Потап под своим реальным именем выпустил новую песню и дал очередной повод для издевок.

Напомним, на днях Алексей Потапенко представил украинцам песню «Триклятий лютий», которую написал еще в начале войны. Артист рассказал, что надеялся, что никогда ее не выпустит, но время проходит, а война продолжается.

«А она тебя ждет, сквозь огонь, сквозь fire…», - поет Потап о матерях, женах, дочерях и сестрах, которые ждут своих защитников дома.

Многим песня понравилась. Украинцы в соцсетях благодарят артиста за то, что он нашел подходящие слова для тех эмоций, которые чувствуют они, признаются, что не смогли сдержать слез.

Но среди комментаторов нашлись и те, кто напомнил Потапу, что незадолго до 24 февраля они с Настей Каменских улетели в Испанию и вернулись только полгода спустя.

«Как там в Испании, Леша?», «Классно так полгода сидеть в Испании, а потом писать песни о феврале в Украине», «Появление этого трусливого кролика еще раз подтверждает, что наш шоу-биз протух, как выброшенная на сушу рыба. К сожалению», «Кринж», - пишут некоторые в соцсетях.

Также сообщалось, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.

Артиста очень тронула песня финалиста шоу "Голос країни".