Напомним, на днях Алексей Потапенко представил украинцам песню «Триклятий лютий», которую написал еще в начале войны. Артист рассказал, что надеялся, что никогда ее не выпустит, но время проходит, а война продолжается.
«А она тебя ждет, сквозь огонь, сквозь fire…», - поет Потап о матерях, женах, дочерях и сестрах, которые ждут своих защитников дома.
Многим песня понравилась. Украинцы в соцсетях благодарят артиста за то, что он нашел подходящие слова для тех эмоций, которые чувствуют они, признаются, что не смогли сдержать слез.
Но среди комментаторов нашлись и те, кто напомнил Потапу, что незадолго до 24 февраля они с Настей Каменских улетели в Испанию и вернулись только полгода спустя.
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«Как там в Испании, Леша?», «Классно так полгода сидеть в Испании, а потом писать песни о феврале в Украине», «Появление этого трусливого кролика еще раз подтверждает, что наш шоу-биз протух, как выброшенная на сушу рыба. К сожалению», «Кринж», - пишут некоторые в соцсетях.
Также сообщалось, что Настя Каменских в соцсетях в очередной раз попала под гнев подписчиков.
Кроме того, Politeka.net писала, что Потап расплакался в прямом эфире.
Артиста очень тронула песня финалиста шоу "Голос країни".