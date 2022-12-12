Популярная украинская певица Тина Кароль подняла важную тему для каждого украинца перед праздниками.

Популярная украинская певица Тина Кароль продолжает жить заграницей и выступать в поддержку пострадавших от действий рф. Также звезда старается брать участие в новых проектах, которые поддерживают ее страну.

В этот раз стало известно, что Тина Кароль и UAnimals презентуют новогоднюю песню об экоциде.

К 100-летнему юбилею всемирно известной песни Carol of the Bells они выпустят обновленную версию композиции на мелодию Николая Леонтовича. Трек создан для привлечения внимания к экологическим преступлениям россии во время войны.

Тина Кароль спела данную композицию вместе с хором «Колокольчик». Отметим, ранее звезда рассказала о работе своего фонда и пообщалась с военными по телефону.

В своем Телеграм артистка начала показывать более живые и личные кадры, публиковать стихи и замечания о происходящем в ее жизни.

На фан-странице Тины Кароль появилась подборка одних из последних ее фото звезды, а также интересных образов.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.