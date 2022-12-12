Обычно артистка держит личную жизнь подальше от внимания камер, не говорит о семье и предоставляет им самим решать, что должна видеть публика. Тем не менее, иногда звезда показывает редкие фото из своих семейных встреч:
«Обед с бабушкой» - лаконично написала Стоун.
В сети сразу же обсудили день семьи Шэрон:
«Ооооочень красиво ❤️ Какое милое фото у вас всех, и посмотрите на 3 мальчиков 😍; Обед сам по себе является едой; Обед с друзьями - это повод; Обед с семьей - это сокровище!;Твоя мама хорошо выглядит!; Какая замечательная семья😍; Она выглядит потрясающе! 🥰 Прекрасная семья!; Любимая семья 👏; милая бабушка; О, прекрасная семья, ваши сыновья очень выросли 🥰».
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Шэрон Стоун является известной голливудской актрисой и активисткой, которая часто делится в сети своими различными увлечениями. К примеру, Шэрон обожает рисовать, занялась конным спортом и увлеклась тренировками для похудения.
Несмотря на ряд проблем со здоровьем и очередную операцию по удалению миомы, Стоун продолжает показывать в Инстаграм новые кадры.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.