Известная украинская актриса Ирма Витовская четко придерживалась своей позиции, даже рискуя больше никогда не появиться на телеэкранах.

Так, после 2014-го года Витовская приняла жесткое решение не работать не только с россиянами, но и с русскоязычным продуктом.

По словам Витовской, всегда нужно делать по правде.

«Любой компромисс – вы ничего не получите. Это мой секрет. Вызов нужно принимать, даже если будет определенное забвение. Все равно Господь выведет, если вы будете по правде», – объяснила Ирма Витовская свое жизненное кредо в интервью ЖВЛ.

Так и произошло – Витовская фактически перестала сниматься в сериалах, а стала звездой большого кино и собрала все национальные награды как лучшая актриса.

По словам Ирмы, ей повезло и с 2014 года на экраны вышло 14 фильмов, в которых она снялась.

Но сейчас из-за войны съемки почти остановились, актриса говорит, что к довоенным темпам она вернется еще не скоро.

"Кино в таких объемах сниматься еще долго не будет даже после победы", - уверена Ирма Витовская.

Напомним, звезда "Евровидения" Руслана уехала в США и поразила украинцев кадрами.

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