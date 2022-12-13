Так, после 2014-го года Витовская приняла жесткое решение не работать не только с россиянами, но и с русскоязычным продуктом.
По словам Витовской, всегда нужно делать по правде.
«Любой компромисс – вы ничего не получите. Это мой секрет. Вызов нужно принимать, даже если будет определенное забвение. Все равно Господь выведет, если вы будете по правде», – объяснила Ирма Витовская свое жизненное кредо в интервью ЖВЛ.
Так и произошло – Витовская фактически перестала сниматься в сериалах, а стала звездой большого кино и собрала все национальные награды как лучшая актриса.
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По словам Ирмы, ей повезло и с 2014 года на экраны вышло 14 фильмов, в которых она снялась.
Но сейчас из-за войны съемки почти остановились, актриса говорит, что к довоенным темпам она вернется еще не скоро.
"Кино в таких объемах сниматься еще долго не будет даже после победы", - уверена Ирма Витовская.
Напомним, звезда "Евровидения" Руслана уехала в США и поразила украинцев кадрами.
Также сообщалось, что Потапу вспомнили отъезд в Испанию, когда он решил спеть об Украине.
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