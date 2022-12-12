Нагадаємо, днями Олексій Потапенко презентував українцям пісню «Триклятий лютий», яку написав ще на початку війни. Артист розповів, що сподівався, що ніколи її не випустить, але час минає, а війна триває.
«А вона тебе чекає, крізь вогонь, крізь fire…», - співає Потап про матерів, дружин, дочок і сестер, які чекають на своїх захисників вдома.
Багатьом пісня сподобалася. Українці в соцмережах дякують артисту за те, що він знайшов відповідні слова для тих емоцій, які вони відчувають, зізнаються, що не змогли стримати сліз.
Але серед коментаторів знайшлися і ті, хто нагадав Потапу, що незадовго до 24 лютого вони з Настею Каменських відлетіли до Іспанії і повернулися лише через півроку.
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«Як там в Іспанії, Льоша?», «Класно так півроку сидіти в Іспанії, а потім писати пісні про лютий в Україні», «Поява цього боягузливого кролика ще раз підтверджує, що наш шоу-біз протух, як викинута на сушу риба. На жаль», «Кринж», - пишуть деякі у соцмережах.
Також повідомлялося, що Настя Каменських у соцмережах вкотре потрапила під гнів підписників.
Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.
Артиста дуже зворушила пісня фіналіста шоу "Голос країни".