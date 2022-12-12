Співак та продюсер Потап під своїм реальним ім'ям випустив нову пісню та дав черговий привід для критики.

Нагадаємо, днями Олексій Потапенко презентував українцям пісню «Триклятий лютий», яку написав ще на початку війни. Артист розповів, що сподівався, що ніколи її не випустить, але час минає, а війна триває.

«А вона тебе чекає, крізь вогонь, крізь fire…», - співає Потап про матерів, дружин, дочок і сестер, які чекають на своїх захисників вдома.

Багатьом пісня сподобалася. Українці в соцмережах дякують артисту за те, що він знайшов відповідні слова для тих емоцій, які вони відчувають, зізнаються, що не змогли стримати сліз.

Але серед коментаторів знайшлися і ті, хто нагадав Потапу, що незадовго до 24 лютого вони з Настею Каменських відлетіли до Іспанії і повернулися лише через півроку.

«Як там в Іспанії, Льоша?», «Класно так півроку сидіти в Іспанії, а потім писати пісні про лютий в Україні», «Поява цього боягузливого кролика ще раз підтверджує, що наш шоу-біз протух, як викинута на сушу риба. На жаль», «Кринж», - пишуть деякі у соцмережах.

Також повідомлялося, що Настя Каменських у соцмережах вкотре потрапила під гнів підписників.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап розплакався у прямому ефірі.

Артиста дуже зворушила пісня фіналіста шоу "Голос країни".