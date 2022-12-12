Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри зі свого виступу в Далласі, де вона виконала "Червону руту", розмахуючи на сцені українським прапором.

"Збираємо в Америці енергію для України! Їжджу по всьому світу і заряджаю наших українських активістів, які ще від першого дня Майдану щодня збирають допомогу Україні. Роблю це не лише через те, що вважаю це обов’язком. Це перш за все поклик мого серця. Ті якості, які проявляють сьогодні українці, викликають більше, ніж захоплення. Вони надихають на все життя на найбільш альтруїстичні вчинки заради інших. Це - явище і талант українців. ❤️", — пише Руслана Лижичко під відео.

Співачка подякувала всім, хто працював над організацією цього Різдвяного вечора та наголосила, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання мобільних енергетичних систем для ЗСУ. Крім того, команда привезе з собою зимовий одяг для наших захисників.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку: "Передивляюсь відео вчорашнього концерту,фотки з тобою і плачу😢Ти неймовірна💛💙Дякую за тепло з рідної України", "Це було неймовірно, дякуємо за цей вечір! Ви така тендітна, але така сильна і енергійна, ви особлива!".

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася в Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила про допомогу, записавши нове відеозвернення.