Украинская актриса театра и кино, продюсер, Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская уже давно не сотрудничает с россиянами.

По словам Ирмы Витовской, после 2014-го года она прекрасно понимала, что Россия начнет большую войну против Украины.

«Я о том, что будет большое вторжение, знала с 2021-го года уже сильно. Потому что я слежу за градусом пропаганды в России, и я ждала этого еще с 14-го года. Я не жила как страус в песке», – объяснила Витовская в интервью ЖВЛ .

Витовская после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе заняла жесткую позицию по отношению к россиянам, которое, кстати, чуть не стоило ей карьеры.

«После Иловайска я отказалась от какого-либо сотрудничества не только с русскими, но и с русскоязычным продуктом», - вспоминает актриса.

На вопрос, как она относится к своим коллегам, которые продолжали работать и в российских проектах, и в русскоязычных, Ирма ответила, что не обращала внимание на єто.

«Этот вопрос совести каждого. Кто-то был завязан на большой финансовой петле. У кого-то кто-то болел. Я никого не могу винить», – говорит Ирма.

Кстати, когда Ирма Витовская мечтала стать археологом. В этом году она решила осуществить свою мечту – артистка учится в Национальном университете «Острожская академия» на магистерской программе «История и археология».

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