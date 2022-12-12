За словами Ірми Вітовської після 2014-го року вона прекрасно розуміла, що росія розпочне велику війну проти України.
«Я про те, що буде велике вторгнення знала з 2021-го року вже сильно. Тому що я слідкую за градусом пропаганди в росії, і я чекала цього ще з 14-го року. Я не жила, як страус в піску», - пояснила Вітовська в інтерв’ю ЖВЛ.
Вітовська після анексії Криму і початку війни на Донбасі зайняла жорстку позицію щодо росіян, яке, до речі, мало не коштувало їй кар’єри.
«Після Іловайську я відмовилась від будь-якої співпраці не те що з росіянами, а й з російськомовним продуктом», - згадує актриса.
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На питання, як вона ставиться до своїх колег, які продовжували працювати і в російських проектах, і в російськомовних, Ірма відповіла, що не зважала на це.
«Це питання сумління кожного. Хтось був зав’язаний на великому зашморгу фінансовому. У когось хтось хворів. Я нікого не можу звинувачувати», - каже Ірма.
До речі, колись Ірма Вітовська мріяла стати археологинею. Цього року вона вирішила здійснити свою мрію - артистка навчається в Національному університеті «Острозька академія» на магістерській програмі «Історія та археологія».
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