Артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, на своей странице в Instagram раскрыла, как продвигается ее обучение в американском музыкальном колледже Беркли.

"Каждый из нас безвозвратно изменился за эти 10 месяцев. Моя личная трансформация началась незадолго до полномасштабного вторжения. Тогда я выпустила песню ПОЧТА, и еще не знала, что она приобретет совершенно другой смысл уже через месяц. 25 февраля я потеряла голос. Не могла ни говорить, не петь. Но я много думала, началась ментальная трансформация… я повзрослела. А порой говорю, что состарилась", — пишет Jerry Heil.

Певица признается, что когда голос вернулся к ней, она уже знала, что не сможет больше писать песни, которые писались до этого, потому что раньше она была инфантильным ребенком — такими были и песни.

"Я не думаю, что писать «ко времени», а что нет, потому что пишу от сердца. Я углубились в изучение аутентичных песен. Имея базу, полученную из классов фольклора, которые я посещала в Глиера и Киевской музыкальной академии, я делаю это с пониманием. Сейчас я учусь в Беркли, и это такое благословение — быть в мировом центре музыкального образования и иметь возможность распространить украинское здесь. Шаг за шагом, они узнают от меня, что их Carol of the bells – это наш Щедрик. И что Беркли сам по себе был основан на базе школы Шиллингера, выходца из Харькова! Теперь я только мечтаю влюбить в нашу музыку мир. "Не верю, а знаю: Нам Бог помогает"", - добавила одна из фавориток Нацотбора на Евровидение-2023.

Напомним, что Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за шесть лет.

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