Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила целую серию снимков из новой фотосессии и вызвала не только комплименты, но и дискуссию в комментариях.

Как видно, на новых черно-белых фотографиях Даша запечатлена в фотостудии, она по-модельному позирует фотографу. Перед камерой блогерша появилась в свободном черном костюме, под пиджаком которого видно стильный белый топ, который подчеркнул декольте. Ее волосы распущены и аккуратно уложены и чуть завиты, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Квиткова предложила поклонникам выбрать, какое из десяти фото им нравится больше. Однако в комментариях начали бурно обсуждать возможную пластику груди у блогерши: "Почему скрывала пластику груди?", "Не все хотят делать бидоны. Думаю, Даша сделала красивую и аккуратную двоечку", "Я одна заметила новую грудь?", "Очень красиво. Вы сделали грудь?", "Давно заметила, но почему-то у Даши не хватает смелости это признать. Больше раздражает позиция "я натуральная" при том, что позиционирует себя как открытого блогера", "Она рассказывала у себя на ютуб-канале, что сделала грудь", "Даша почему-то игнорирует эти вопросы. Но ведь всегда рассказывает все, о носе сказала сразу", "Даша, всем нужно знать, кто так ювелирно делает грудь".

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