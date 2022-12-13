Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость удивил фолловеров забавным видео с новогодним настроением и напомнил, что праздники приближаются.

Как видно, Слава показал свою студию на "Люкс ФМ", он в замедленной съемке входит в комнату и так же пафосно проходит мимо камеры. Видно, что на нем стильные серые брюки и черный свитер, а на ногах темные ботинки. При этом в комнате стоит монитор с красивой новогодней картинкой, а на самом видео применен эффект падающего снега.

В подписи к публикации Демин напомнил украинцам о приближении новогодних праздников и задал сакральный вопрос о елке. "Вчера впервые купил мандарины и вспомнил, что Новый год через 19 дней. Вы будете ставить елку для своих детей?", - написал ведущий.

В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Славы: "Вот только вместо деда мороза, у нас будет Санта", "Ну настроения совсем нет для празднования. Но ведь малыши ждут праздник, поэтому будет и елка, и гирлянда в детской, и подарки", "Конечно, для ребенка будем ставить, мой сын в свои не полные 5 лет и так очень много знает об этой проклятой войне! Поэтому праздник детям нужно делать и для взрослых отвлекаться немного нужно, чтобы не сойти с ума!", "Так дети просят, и подарки то святое, только в этом году от Санты", "Настроения нет, как и у многих. Но для сына маленький праздник будет! Дети и так много пережили, поэтому заслуживают сказки!", "Надо ставить елку для детей, для себя... чтобы не сойти с ума и пережить эту проклятую войну".

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