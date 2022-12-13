Популярный украинский исполнитель и участник "Евровидения" Melovin (Костя Бочаров), который с начала войны полностью украинизировался в жизни и творчестве, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал видео, на котором показал свое выступление в студии радиостанции.

Как видно, Melovin пришел на радио "Хит ФМ", где вживую исполнил свой хит "Мені не дзвони". Перед камерой артист появился в эпатажном образе – на нем темные штаны, широкий пиджак оверсайз и черная водолазка. Дополняют образ модные солнцезащитные очки и кожаные перчатки, причем на одной руке у него белый маникюр.

В подписи к публикации Костя написал: " Мені не дзвони, мені не дзвони! А вот ты обязательно приходи уже 18 декабря на мой большой сольный концерт в Киеве! Место встречи – BelEtage. Работаем от генераторов! Укрытие рядом! Мой живой бэнд уже упаковывает свои чемоданы и направляются ради тебя в Киев. Собираем средства на беспилотник для 1-й отдельной бригады имени Ивана Богуна. Приходи на концерт и помоги нашим Вооруженным Силам!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста: "Молодцы", "Супер! Вы круты", "Одна из любимых песен в этом году", "Маникюр классный, под снег", "Сочетание приятного с полезным. Удачного концерта", "Интересно было бы вблизи маникюр увидеть. Будто молочно-белый. Так еще эффектнее на черном фоне выглядит, как лапа хищного зверя", "Как люблю эту песню", "Какая красота", "Красиво так. Маникюр от кутюр".

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