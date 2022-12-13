Бывший муж известной певицы-запроданки Ани Лорак Марат Налчаджиоглу, который открыто поддержал Украину в отличие от бывшей супруги, не стал долго грустить и почти сразу после развода закрутил новый роман. Возлюбленной турка стала украинская визажистка Лилия. Девушка активно ведет свою страничку в Instagram и уже давно публично показывает фото с Муратом.

Так, в этот раз она выложила новое фото, на котором показала себя рядом с возлюбленным в домашней обстановке. На фотографии Мурат и Лилия запечатлены, сидя на ступеньках, он чуть выше, она чуть ниже, при этом мужчина положил руки на плечи любимой. Перед камерой оба позируют в черных нарядах и оба выглядят серьезными.

В подписи к публикации Лилия ничего не написала, оставила лишь отметку страницы Мурата и несколько сердечек-эмодзи. А поклонники тут же принялись комментировать фото, засыпая парочку комплиментами: "Очень красивые", "Вы похожи друг на друга", "Мурат с вами стал гораздо лучше", "Какая прекрасная пара супер", "Такие похожие между собой. Красивая пара", "Будьте счастливой семьей, любви и согласия вашему дому!", "На вас очень приятно смотреть. Всего вам лучшего".

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