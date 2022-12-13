Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и начала крутить роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. А в этот раз звезда удивила поклонников и звездных коллег откровенным заявлением.

Как оказалось, Надя решила раскаяться за свою безответственность и инфантильность и написала откровенный пост-заявление. По словам артистки, она случайно увидела, что ее в одном из российских сериалов 4 года назад играла песня группы "Время и Стекло". И, как признается, ее это "очень триггернуло", поэтому она решила откровенно об этом поговорить.

"Никакого скандала сейчас не произошло и о том, что моя песня там играет я не знала, потому что я, как артист, не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это не важно, это меня не оправдывает и это ничего не меняет. До 24/02 я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно и, так сказать, очень творчески. За этот год я осознала 3 вещи: 1. россия – страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетие подряд. 2. Искусство не бывает аполитичным. 3. Мне досадно, что я в любой форме когда-нибудь сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом. Мне жаль, что я не постигла всего этого раньше", - написала Дорофеева.

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