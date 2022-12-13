Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук вместе с коллегами записала несколько роликов.

Популярная украинская актриса Анна Саливанчук вместе с коллегами снялась в специальных роликах для украинцев, чтобы их поддержать. Так, в канун самых уютных и атмосферных праздников в году были созданы аутентичные рождественские ролики со звездами.

«Наши традиции красивы и неповторимы, поэтому наша цель — подчеркнуть ценность, сделать их трендовыми и популярными. Для историй были выбраны четыре рождественские традиции: колядование, День Святого Николая, вертеп и сочельник ✨

Праздничные ролики уже в эфире, а завтра мы начнем делиться ими в социальных сетях. А пока предлагаем посмотреть теплые фотографии и вдохновиться праздничной атмосферой 👆» - сказано в подписи.

Владимир Дантес, Александра Зарицкая (KAZKA), Анна Саливанчук, Никита Добрынин и Леонид Мартынчик и другие артисты появились на съемках.

Также актеры «Вечернего Квартала» и «Женского Квартала» собрались в украинском наряде с рождественской звездой.

Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась трогательными кадрами из прошлогодней семейной фотосессии в новогодние праздники. На фото она позировала с детьми, но без мужа.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.