Популярная украинская актриса Анна Саливанчук вместе с коллегами снялась в специальных роликах для украинцев, чтобы их поддержать. Так, в канун самых уютных и атмосферных праздников в году были созданы аутентичные рождественские ролики со звездами.
«Наши традиции красивы и неповторимы, поэтому наша цель — подчеркнуть ценность, сделать их трендовыми и популярными. Для историй были выбраны четыре рождественские традиции: колядование, День Святого Николая, вертеп и сочельник ✨
Праздничные ролики уже в эфире, а завтра мы начнем делиться ими в социальных сетях. А пока предлагаем посмотреть теплые фотографии и вдохновиться праздничной атмосферой 👆» - сказано в подписи.
Владимир Дантес, Александра Зарицкая (KAZKA), Анна Саливанчук, Никита Добрынин и Леонид Мартынчик и другие артисты появились на съемках.
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Также актеры «Вечернего Квартала» и «Женского Квартала» собрались в украинском наряде с рождественской звездой.
Также на своей странице в Instagram 37-летняя артистка поделилась трогательными кадрами из прошлогодней семейной фотосессии в новогодние праздники. На фото она позировала с детьми, но без мужа.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.