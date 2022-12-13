Украинская певица Оля Полякова покинула грузинское шоу «Танцы со звездами» в 7 эфире и нашла, что сказать по этому поводу.

Свою танцевальную историю на паркете в Тбилиси Полякова назвала «абсолютно триумфальной».

«Мы хотим сказать спасибо за каждый лари, который был потрачен на смс для нас. За каждый ваш голос, за то, что вы нас принимали, за то, что вы нас кормили», - обратилась Полякова ко всем, кто поддерживал их с Максом Ежовым пару.

Также певица призналась, что набрала в Грузии лишние килограммы.

«Боже мой! Все похудели на этом проекте, но только не я. Два кило набрала! Очень вкусно в Грузии, очень гостеприимно. Очень прекрасно, все помогают и поддерживают», - рассказала Полякова.

Напомним, ранее Полякова рассказала, что ее партнер Макс Ежов с момента начала полномасштабной войны похудел на 15 килограммов, и, появившись в Грузии перед продюсерами шоу «Танцы со звездами» вызвал удивление – сможет ли такой худой танцор поднимать Полякову.

Также сообщалось, что Полякова призналась, как хочет поступить с главным призом шоу, квартирой, в случае выигрыша.

Кроме того, Politeka.net писала, что отношения Поляковой с мужем существенно изменились, певица сделала признание.