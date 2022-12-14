Украинская певица Оля Полякова, покинув грузинское шоу «Танцы со звездами» заявила, что это еще не конец, ведь у другой ее истории все только начинается.

Так, Полякова в объятиях грузинского певца, представителя Грузии на конкурсе Евровидение-2012, рассказала об их совместных планах.

«Для нас ничего не заканчивается, для нас все только начинается. Потому что совсем скоро вы увидите наш дуэт с Анри, где мы поем, где живем. Я очень хочу, дорогие мои, чтобы мы, не смотря ни на что, продолжали жить. Даже несмотря на то, что сейчас нам всем очень тяжело. Не смотря на взлеты и падения. Это абсолютно не причина терять веру в себя и любовь к друг другу», - заявила Полякова, разрешая Анри нежно гладить себя по голове.

Добавим, что ранее у Анри Джохадзе был дуэт с Тиной Кароль. Украинская певица и грузинский артист спели вместе в январе этого года, также на шоу «Танцы со звездами» в Грузии.

Тина Кароль пела на английском, а Анри Джохадзе – на грузинском языке.

Напомним, что ранее Полякова рассказала, как изменились ее отношения с мужем.

Также сообщалось, что Полякова призналась, сколько лишних килограммов набрала в Грузии.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова отреагировала на замечания в свой адрес.