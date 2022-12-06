Українська співачка Оля Полякова знайшла чим ще здивувати та вразити на паркеті грузинського проекту «Танці із зірками».

У новому ефірі Полякова виконала вогняний пасодобль під пісню «Червона калина».

При цьому партнером Полякової з танцю став не лише танцюрист Макс Єжов, а й грузинський професійний спортсмен Гіга.

За словами Полякової, у своєму танці вона уособлювала калину та Україну, яку захищають.

«Яке щастя, що ви за нас голосували, що ми продовжуємо шлях у цьому шоу!», - звернулася Полякова до українців та всіх тих, хто за них голосував, після того, як були виставлені оцінки і стало відомо, що Полякова і Макс Єжов залишаються у шоу.

Цікаво, що за традицією знайшлися й ті, хто не оцінив виступ Полякової. Так, на сторінці співачки в Інстаграм одна з підписниць висловила думку, що танець вдався, але підвели костюми:

«Танець сподобався, але костюми до пісні не відходять. Виглядало, як іспанка у своєму національному костюмі танцювала під українську пісню!».

«А чи червоний прапор чІй?», - відреагувала Полякова на зауваження.

Нагадаємо, раніше Полякова розповіла, що планує робити із головним призом у разі виграшу на шоу.

Також повідомлялося, що Оля Полякова вирішила відреагувати на чергову претензію на свою адресу.

Нагадаємо також, що Макс Єжов, який уже брав участь в українських "Танцях з зіркам" у парі з Лесею Нікітюк, схуд за час війни на 15 кг.

Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова розповіла, як насправді стала учасницею грузинського шоу.