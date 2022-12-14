Любимец публики, ведущий многих телепередач Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостячка" и "Холостяк", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал необычное фото со съемочной площадки и рассказал, как любит свою работу.

Как видно, Григорий запечатлен в студии с тусклым светом и красивой мебелью. Перед камерой он появился в нарядном черном костюме как с иголочки и в белой рубашке с лакированными туфлями. Он выглядит уставшим, и это не удивительно, ведь провел на съемках 12 часов.

В подписи к публикации Решетник рассказал о своей работе: "12 часов на съемочной площадке. Множество эмоций, впечатлений и талантливых людей вокруг. Благодарю лучшую команду @stbua и @holostyakstb. Мы не занижаем планку – мы создаем очень качественный и популярный телевизионный продукт! Счастлив, потому что люблю людей и свою работу".

А пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Невероятный ведущий", "Это сейчас съемки нового сезона?", "Гриша, на пост-шоу мы услышим настоящий голос девушек?", "Спасибо за таких наших людей!", "Это пожар", "А что это за проект?", "Холостяк просто топ, кто не согласен тот неправ".

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